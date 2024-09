Roma, 3 set. (LaPresse) – “Pochi giorni dopo l’esecuzione di sei ostaggi israeliani da parte di Hamas, il governo del Regno Unito ha sospeso trenta licenze di vendita di armi a Israele”. E’ quanto si legge sul profilo ufficiale X del primo ministro israeliano. “Questa vergognosa decisione non cambierà la determinazione di Israele a sconfiggere Hamas, un’organizzazione terroristica genocida che il 7 ottobre ha brutalmente assassinato 1200 persone, tra cui 14 cittadini britannici”, prosegue l’account dell’ufficio di Benjamin Netanyahu, ricordando che Hamas “detiene ancora più di 100 ostaggi, tra cui 5 cittadini britannici. Invece di schierarsi al fianco di Israele, un’altra democrazia che si difende dalla barbarie, la decisione sbagliata della Gran Bretagna non farà altro che incoraggiare Hamas”. Ieri Londra ha annunciato di voler sospendere le esportazioni di alcune armi verso Israele perché c’è il rischio che vengano utilizzate per violare il diritto internazionale.

