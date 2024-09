Roma, 3 set. (LaPresse) – Le conferenza stampa tenuta ieri dal premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe, di fatto, affossato gli sforzi dei negoziatori per arrivare a un accordo per una tregua nella Striscia di Gaza. Lo ha detto alla Cnn una fonte vicina ai colloqui. I negoziatori, spiega la Cnn, hanno continuato a lavorare sulla proposta di cessare il fuoco anche nel fine settimana, nonostante la scoperta dei corpi di sei ostaggi israeliani. “Questo tizio ha affossato tutto in un discorso”, ha commentato la fonte, riferendosi alle parole con cui Netanyahu ha riaffermato che Israele debba mantenere il controllo del Corridoio di Filadelfia. Secondo Netanyahu, infatti, Hamas avrebbe per lungo tempo utilizzato il Corridoio per il contrabbando di armi nella Striscia; di conseguenza per il premier israeliano è necessario mantenerne il controllo se si vogliono raggiungere gli obiettivi della guerra.

