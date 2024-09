Milano, 2 set. (LaPresse) – “Penso che siano molto importanti i dati sull’occupazione. Se noi ricordiamo che noi abbiamo adesso il tasso di disoccupazione più basso dal 2008 e il numero di occupati più alto da quando Garibaldi ha unificato l’Italia, che crescono i contratti a tempo indeterminato, quindi contratti stabili, e diminuisce la precarietà, che cresce il lavoro femminile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a ‘4 di sera’ in onda su Retequattro. “Siamo quest’anno nell’export la quarta nazione al mondo per esportazioni, altra cosa che non era mai successa. Il merito grosso di questo è delle imprese, del sistema produttivo, dei lavoratori, della loro determinazione, dei loro sacrifici e della loro creatività. Il governo tenta di aiutarli restituendo un’autorevolezza e una credibilità all’Italia nel mondo, restituendo una stabilità a questa nazione soprattutto in chi deve prendere le decisioni, perché nessuno vuole investire in una nazione nella quale può cambiare tutto ogni giorno e cambia tutto ogni giorno. Ci vuole continuità anche per avere investimenti”, ha aggiunto.

