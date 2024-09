Milano, 2 set. (LaPresse/AP) – Il tribunale del lavoro israeliano di Bat Yam ha stabilito che lo sciopero generale in corso nel Paese per chiedere un accordo per il rilascio degli ostaggi a Gaza deve terminare entro le 14.30 (le 13.30 in Italia), ovvero tre ore e mezza prima di quanto previsto. Il tribunale si è schierato con il governo di Benjamin Netanyahu, affermando che lo sciopero è stato motivato politicamente.

