Roma, 30 ago. (LaPresse) – Ad agosto il clima di fiducia delle imprese torna ad aumentare passando, dopo il calo registrato nel periodo aprile – luglio 2024, da 94,3 a 94,7, trainato dal miglioramento stimato nel comparto dei servizi di mercato (segnatamente in quelli turistici e di informazione e comunicazione). D’altro canto, l’indice di fiducia dei consumatori diminuisce 98,9 a 96,1, evidenziando un’inversione di tendenza, per la prima volta, dallo scorso maggio. Tutte le variabili che compongono l’indice di fiducia sono in peggioramento. Lo riporta l’Istat in una nota.

