Milano, 29 ago. (LaPresse) – “Penso che l’aspetto più importante e più significativo della mia prospettiva politica e delle mie decisioni è che i miei valori non sono cambiati”. Lo ha detto Kamala Harris, candidata alla Casa Bianca, in una intervista alla Cnn. “È stato menzionato il Green New Deal. Ho sempre creduto, e ci ho lavorato, che la crisi climatica sia reale, che sia una questione urgente a cui dovremmo applicare parametri che includono il rispetto delle scadenze nel tempo”.

