Bruxelles, 29 ago. (LaPresse) – Mercoledì 4 settembre Mario Draghi parteciperà a una riunione straordinaria della Conferenza dei presidenti dei gruppi del Parlamento europeo a Bruxelles. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate dell’Eurocamera e vicine al dossier. L’ex premier italiano ed ex presidente della Bce incontrerà i capigruppo e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in qualità di incaricato della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per la redazione del Rapporto sulla competitività europea. La pubblicazione del rapporto è attesa a metà settembre ma, a quanto si apprende, la data verrà annunciata nei giorni successivi dalla Commissione.

