Milano, 28 ago. (LaPresse) – “La scelta di tenere chiusa la scuola è in linea con lo scorso anno, una decisione presa all’unanimità dal Consiglio d’Istituto. Noi attendiamo che, come ci aveva detto, arrivi il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara”. Lo dice a LaPresse Ivonne Cosciotti, sindaca di Pioltello, in merito alla decisione dell’istituto comprensivo Iqbal Masih di chiudere la scuola nei giorni di chiusura della festa del Ramandan anche per il 2025.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata