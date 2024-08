Milano, 28 ago. (LaPresse) – Mosca ha vietato permanentemente l’ingresso in Russia a 92 cittadini statunitensi “in risposta alla politica russofoba dell’amministrazione del presidente americano Joe Biden”. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero degli Esteri russo. Tra questi ci sono anche alcuni giornalisti delle testate Wall Street Journal, Washington Post e New York Times. “La pratica di espandere l’elenco dei sanzionati per includere coloro che sono direttamente coinvolti in attività anti-russe, in risposta alla folle rabbia di sanzioni dell’élite dominante americana, sarà portata avanti con tutta determinazione e coerenza”, ha aggiunto il ministero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata