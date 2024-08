Milano, 28 ago. (LaPresse) – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani afferma che la recente operazione militare israeliana in Cisgiordania è condotta “in un modo che viola il diritto internazionale e rischia di infiammare ulteriormente una situazione già esplosiva”. “La violenza tra le Forze di sicurezza israeliane (Idf) e i palestinesi armati in Cisgiordania non costituisce un conflitto armato ai sensi del diritto internazionale umanitario”, si legge in una nota che aggiunge che “l’uso della forza in Cisgiordania deve rispettare le norme sui diritti umani”. L’Alto Commissariato ha anche condannato la “risposta sempre più militare” delle forze di sicurezza israeliane nella Cisgiordania occupata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata