Milano, 28 ago. (LaPresse) – “I vescovi italiani (tutti?) sparano a zero contro l’Autonomia, approvata in Parlamento e riconosciuta in Costituzione. Con tutto il rispetto, non sono assolutamente d’accordo: l’Autonomia porterà efficienza, modernità, più servizi ai cittadini e meno sprechi. Voi che ne pensate degli attacchi dei vescovi?”. Lo scrive su Facebook il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le parole del vicepresidente della Cei, Francesco Savino, sull’autonomia definita “un pericolo mortale”.

