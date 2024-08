Milano, 27 ago. (LaPresse) – “C’è stato un test positivo del primo missile balistico ucraino. Mi congratulo con la nostra industria della difesa per questo”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa, come riporta Rbc-Ukraine. Zelensky ha detto di non poter rivelare i dettagli del missile e ha sottolineato di aver esitato sul divulgare o meno questa informazione. “Ho pensato che fosse troppo presto per parlarne. Ma volevo che il pubblico valutasse le persone che lavorano 24 ore su 24 nelle imprese della difesa”, ha spiegato.

