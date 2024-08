Milano, 27 ago. (LaPresse) – A settembre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende presentare un piano per la vittoria dell’Ucraina al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo ha annunciato al forum ‘Ucraina 2024. Indipendenza’, come riporta Rbc-Ukraine. “Il piano è pronto. Credo sia giusto che io lo presenti prima al Presidente degli Stati Uniti”, ha detto, “il successo di questo piano dipende da lui: se ci daranno o meno quello che c’è in questo piano, se saremo liberi di usare quello che c’è in questo piano”. Zelensky ha aggiunto che in seguito intende trasmettere il piano anche a Kamala Harris e a Donald Trump. “La regione di Kursk fa parte del nostro piano”, ha aggiunto, “per alcuni può sembrare troppo ambizioso, ma per noi è un piano importante”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata