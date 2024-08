Milano, 27 ago. (LaPresse) – “C’è il pericolo di un incidente nucleare qui ora”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, dopo aver visitato la centrale nucleare di Kursk, in una conferenza stampa trasmessa dal canale televisivo Rossiya 24. “Oggi mi è stato riferito di diversi casi di attacchi di droni sul territorio, sulle strutture della centrale”, ha aggiunto, “trovandomi alla centrale, ho visto le tracce di questi attacchi. In generale, il fatto che a diversi chilometri di distanza dalla centrale nucleare ci siano ostilità desta grandi preoccupazioni, preoccupazioni per il regime di sicurezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata