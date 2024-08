Roma, 26 ago. (LaPresse) – “In questo momento sono un’attivista non praticante” che “guarda e basta” quello che sta accadendo nel M5s tra il garante e fondatore Beppe Grillo e il presidente del partito Giuseppe Conte, ma “sono della vecchia guardia, quindi pur apprezzando l’evoluzione” del Movimento “sotto tanti punti di vista, ovviamente tendo ad avere dei capisaldi. E nome, simbolo e limite dei due mandati sono per me capisaldi imprescindibili”. Così a LaPresse Roberta Lombardi, ex portavoce M5S alla Camera dei Deputati, con un passato anche da consigliere regionale del Lazio e assessora alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale.

