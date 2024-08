Milano, 25 ago. (LaPresse) – “Telegram rispetta le leggi dell’UE, compreso il Digital Services Act, e la sua moderazione è conforme agli standard del settore e in costante miglioramento. L’amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov, non ha nulla da nascondere e viaggia spesso in Europa”. Lo scrive su X la società in riferimento all’arresto in Francia del fondatore della piattaforma di messaggistica. “È assurdo affermare che una piattaforma o il suo proprietario siano responsabili dell’abuso di tale piattaforma”, afferma la società. “Quasi un miliardo di utenti in tutto il mondo utilizza Telegram come mezzo di comunicazione e come fonte di informazioni vitali. Siamo in attesa di una rapida risoluzione di questa situazione. Telegram è con tutti voi”, conclude la società.

