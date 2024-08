Milano, 23 ago. (LaPresse) – “Due anni fa a Samarcanda, quando ho incontrato il presidente Putin, gli ho detto, guardandolo negli occhi davanti alla stampa, che questa non è un’era di guerra. E il mese scorso, quando ho visitato nuovamente la Russia per incontrare il Presidente Putin, gli ho detto chiaramente che i problemi non possono essere risolti sul campo di battaglia. L’unico modo per risolverli è attraverso il dialogo e la diplomazia”. Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi durante un incontro a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta Rbc-Ukraine.

