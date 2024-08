Milano, 23 ago. (LaPresse) – “Con piena convinzione, ci siamo tenuti lontani dalla guerra, ma questo non ha mai significato che fossimo solo osservatori indifferenti. Non abbiamo mai assunto questo ruolo. Non siamo mai stati neutrali. E fin dal primo giorno abbiamo avuto la nostra parte. La nostra parte era la pace”. Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi durante un incontro a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta Rbc-Ukraine. Modi ha aggiunto che l’India sostiene il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina.

