Milano, 23 ago. (LaPresse) – “L’India è pronta a dare il suo contributo proattivo e io personalmente, come amico, se c’è un ruolo che posso giocare, mi piacerebbe molto giocare quel ruolo per raggiungere la pace”. Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi durante un incontro a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta Rbc-Ukraine. “Signor Presidente”, ha aggiunto, “sono venuto alla vigilia del vostro Giorno dell’Indipendenza. Vorrei quindi che tutti noi lavorassimo per il rapido ripristino della pace e l’India sarà pronta a dare il suo contributo proattivo per raggiungere questo obiettivo”.

