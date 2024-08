Milano, 23 ago. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico oggi con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del Giorno dell’Indipendenza che l’Ucraina celebra domani. “Sono orgoglioso perché oggi annunceremo un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina”, ha detto Biden, “il pacchetto include missili di difesa aerea per proteggere le infrastrutture critiche dell’Ucraina; equipaggiamento anti-drone e missili anti-corazza per difendersi dalle tattiche in evoluzione della Russia sul campo di battaglia; e munizioni per i soldati in prima linea e i sistemi missilistici mobili che li proteggono”. “Non fatevi illusioni”, ha aggiunto Biden, “la Russia non prevarrà in questo conflitto. Il popolo indipendente dell’Ucraina prevarrà, e gli Stati Uniti, i nostri alleati e i nostri partner continueranno a stare al loro fianco in ogni fase del cammino”.

