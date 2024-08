Milano, 23 ago. (LaPresse) – Nell’elenco dei 400 nuovi sanzionati dal Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per il sostegno alla Russia compare anche l’italiano Giulio Sfoglietti. Secondo Washington, Sfoglietti “è stato coinvolto in una rete di approvvigionamento che coinvolgeva un facilitatore della Turchia per acquistare più di 150 milioni di dollari di equipaggiamento militare, munizioni e ordigni per l’esercito russo da potenziali fornitori in Africa, Asia, Caucaso, Asia centrale e Iran”. Sanzionato anche il cittadino turco Hayri Tahirbeyoglu che “ha lavorato con Sfoglietti all’approvvigionamento di munizioni e armi per un probabile utilizzo finale russo”, afferma il Dipartimento statunitense che aggiunge: “Sfoglietti ha anche lavorato per acquistare microelettronica e chip per utenti finali con sede in Russia”. Nell’elenco compare anche il cittadino russo Marat Khanbalevich Gabitov, socio di Sfoglietti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata