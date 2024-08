Francoforte (Germania), 23 ago. (LaPresse) – Secondo le prime informazioni, nell’attacco con coltello durante un festival a Solingen sono rimaste uccise almeno tre persone, come riportato dal quotidiano locale Solinger Tageblatt che ha citato due fonti informate sui fatti. Altre tre persone sono state gravemente ferite. Ci sono almeno altri quattro feriti. Al momento non ci sono ulteriori informazioni da parte della polizia o dei vigili del fuoco. Molti visitatori dell’evento sono sotto shock. Soprattutto coloro che si trovavano nelle immediate vicinanze dell’attacco. Un testimone oculare ha raccontato che si trovava davanti al palco dove era in corso un concerto quando, a quanto pare, l’attacco è avvenuto a pochi metri da lui. Sul palco stavano suonando i Suprafon di Suzan Köcher. All’improvviso, il testimone ha spiegato di avere capito dall’espressione del volto della cantante Suzan Köcher che qualcosa non andava. “E poi una persona è caduta a un metro da me”, ha raccontato il testimone, aggiungendo che, all’inizio, ha pensato che si trattasse di un ubriaco. Ma quando si è girato, ha visto altre persone stese a terra. E diverse pozze di sangue.

