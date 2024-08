Palermo, 21 ago. (LaPresse) – Mentre i primi due corpi dei sei dispersi del veliero Bayesian venivano portati in ambulanza all’Istituto di medicina legale di Palermo, una seconda squadra di speleosub dei vigili del fuoco ha individuato altri due corpi nelle cabine del veliero oceanico affondato lunedì notte. Sono in corso le operazioni di recupero. I due dispersi sono in una cabina diversa della barca. Al momento mancano all’appello solo due dei 22 passeggeri del maxi yacht.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata