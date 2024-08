Milano, 21 ago. (LaPresse) – Per affrontare il nodo del debito “la strada maestra passa per una gestione prudente dei conti pubblici, affiancata da un deciso incremento della produttività e della crescita. Questo circolo virtuoso aumenterebbe significativamente le probabilità di successo e rafforzerebbe la credibilità delle nostre politiche, alleggerendo il peso della spesa per interessi”. Così Fabio Panetta Governatore della Banca d’Italia, nel suo intervento alla 45ma edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli in corso a Rimini.

