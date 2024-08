Milano, 20 ago. (LaPresse) – La Verkhovna Rada, ovvero il parlamento ucraino, ha approvato la messa al bando in Ucraina della Chiesa ortodossa russa e delle sue organizzazioni affiliate. Il progetto di legge è stato adottato in seconda lettura. Lo riferisce Rbc-Ucraina con riferimento al canale Telegram del deputato Yaroslav Zheleznyak. A favore hanno votato 265 deputati su 322. La legge entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione. “I membri della Chiesa ortodossa russa in Ucraina avranno 9 mesi di tempo per recidere i legami con la Chiesa di Mosca”, ha specificato il parlamentare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata