Milano, 20 ago. (LaPresse) – “Non è sicuro che ci sarà un accordo, ma non ci ritireremo per nessun motivo dal corridoio Filadelfia”, quello lungo il confine tra Gaza e l’Egitto. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un incontro con le famiglie degli ostaggi. Lo riporta Ynet. “Se ci sarà, l’accordo sarà tale da preservare gli interessi che ripeto ancora e ancora una volta, che sono la preservazione delle risorse strategiche di Israele”, ha aggiunto, “continueremo finché Hamas non sarà distrutto e i nostri obiettivi non saranno raggiunti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata