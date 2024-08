Milano, 20 ago. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) confermano di aver recuperato i corpi di sei ostaggi israeliani durante un’operazione notturna a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Gli ostaggi sono Alex Dancyg, 75 anni, Yagev Buchshtav, 35 anni, Chaim Peri, 79 anni, Yoram Metzger, 80 anni, Nadav Popplewell, 51 anni, e Avraham Munder, 78 anni. La morte di Dancyg e Buchshtav era stata confermata dall’Idf a fine luglio, mentre Peri, Metzger e Popplewell erano stati dichiarati morti a inizio giugno. Si ritiene che i cinque siano stati uccisi a Khan Younis all’inizio del 2024, sebbene le cause della morte non sono ancora note. Munder, Dancyg, Peri e Metzger sono stati rapiti da Hamas dal Kibbutz Nir Oz il 7 ottobre, mentre Buchshtav e Popplewell sono stati presi in ostaggio dal Kibbutz Nirim. Si ritiene ora che 105 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre siano ancora a Gaza, compresi i corpi di 34 persone la cui morte è stata confermata dall’esercito israeliano.

