Milano, 19 ago. (LaPresse) – Secondo il suo ufficio, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto al segretario di Stato americano in visita Antony Blinken che “l’apparato di difesa israeliano è impegnato a continuare a operare a Gaza finché non saranno raggiunti gli obiettivi della guerra: il ritorno degli ostaggi e lo smantellamento di Hamas”. “Il ministro ha sottolineato l’importanza della pressione militare in corso esercitata da Israele su Hamas, insieme alla necessità della pressione politica continua degli Stati Uniti su Hamas, fino a quando non verrà raggiunto un quadro che consentirà il ritorno degli ostaggi in Israele”, si legge in un comunicato, come riporta il Times of Israel.

