Roma, 18 ago. (LaPresse) – “Nel 2009 quando venne ospite a ‘I migliori Anni’ stregò, ammaliò, tutta la platea con la sua bellezza. Ci emozionò tutti perché si commosse, quasi si mise a piangere ricordando tutti gli amici del cinema romano che non c’erano più, che non ci sono più. L’emozione di venire a Roma, nella città per eccellenza del cinema italiano e non vedere più i suoi amici come Mastroianni e tutti gli altri con i quali aveva lavorato e con cui aveva stretto delle belle amicizie. È stato un grande attore, in quell’occasione dimostrò anche la grandezza dell’uomo”. Così a LaPresse Carlo Conti ricorda la partecipazione di Alain Delon alla trasmissione ‘I migliori anni’.

