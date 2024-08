Milano, 18 ago. (LaPresse) – Sono 63 i suicidi avvenuti nelle carceri italiane da inizio anno, 19 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 quando furono 44. È il dato che emerge dall’analisi del Garante Nazionale dei detenuti sulla base dei dati del Dap al 18 agosto 2024. A questi si aggiungono i 1.348 tentativi di suicidio, 110 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 quando furono 1.238. Oltre ai decessi per suicidio, il Garante conteggia anche 15 morti per cause da accertare.

