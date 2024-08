Roma, 16 ago. (LaPresse) – I giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini si trovano al momento in Ucraina e non sono pervenute dalle autorità russe riscontri alla notizia, anticipata da Repubblica, del rischio dell’apertura di un procedimento penale a loro carico in Russia per un reportage realizzato nella regione del Kursk per “attraversamento illegale del confine di Stato”. Lo riferiscono a LaPresse fonti informate, aggiungendo che l’ambasciata italiana in Russia, in stretto raccordo con la Farnesina, sta effettuando le opportune verifiche.

