Milano, 14 ago. (LaPresse) – “I neonazisti ucraini” hanno avuto “carta bianca data loro dai loro responsabili occidentali per compiere incursioni banditesche nelle regioni russe”. È quanto afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, come riporta una nota del ministero stesso. “Tutto ciò dimostra ancora una volta che gli abitanti dell’Ucraina sono materiale sacrificabile a buon mercato per l’Occidente e i suoi burattini di Kiev”, aggiunge Zakharova, “essi non esitano a sacrificarli per raggiungere i loro obiettivi strettamente egoistici”. E continua: “È ovvio che il regime degli usurpatori di Kiev, completamente marcio dall’interno, si basa esclusivamente sul sostegno finanziario dell’Occidente. Il suo collasso è solo questione di tempo”.

