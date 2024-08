Roma, 14 ago. (LaPresse) – Nel Belgorod è stata dichiarata l’emergenza regionale a seguito dell’offensiva da parte delle forze ucraine. Lo ha annunciato su Telegram il governatore, Vyacheslav Gladkov. Lo riporta Ria Novosti. “La situazione nella nostra regione di Belgorod continua a rimanere estremamente difficile e tesa – ha scritto – Bombardamenti quotidiani da parte delle forze armate ucraine , case distrutte, feriti, civili morti. Pertanto, da oggi prendiamo una decisione in tutto il territorio della regione di Belgorod in per proteggere ulteriormente la popolazione, per fornire misure aggiuntive a sostegno delle vittime, dichiarare lo stato di emergenza a livello regionale, seguito da un appello alla commissione governativa con la richiesta di dichiarare lo stato di emergenza a livello federale”.

