Torino, 14 ago. (LaPresse) – Sono 10, su un totale di 232 che riguardano tutto il network, i voli tra i Italia e Portogallo cancellati da Easyjet a causa dello sciopero del personale nel paese indetto da domani, 15 agosto, a sabato, 17 agosto. Lo riferisce la compagnia aerea interpellata da LaPresse, aggiungendo che “la comunicazione è stata data ai passeggeri con giorni in anticipo”. La low cost in una nota riferisce che “siamo davvero dispiaciuti per questo sciopero ingiustificato, soprattutto in un periodo così importante per i nostri passeggeri. La nostra priorità è stata cercare di minimizzare l’impatto di questo sciopero sui nostri clienti, cancellando alcuni voli con anticipo per dare la possibilità di riorganizzare il viaggio in tempo utile. I passeggeri coinvolti sono stati contattati giorni fa con tutte le opzioni disponibili per cambiare volo o ricevere un rimborso. Ricordiamo inoltre ai passeggeri in partenza o in arrivo dal Portogallo il 15, 16 e 17 agosto di controllare lo stato del loro volo sul Flight Tracker easyJet”. Lo sciopero è stato indetto dall’Unione Nazionale del Personale di Volo dell’Aviazione Civile (Snpvac) che accusa l’azienda di ignorare i vari tentativi di risolvere i problemi riscontrati, tra cui la mancanza di personale e l’aumento dell’orario.

