Milano, 13 ago. (LaPresse) – Le Forze armate dell’Ucraina stanno raggiungendo i loro obiettivi nella regione di Kursk e continueranno ad agire nella misura necessaria per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhiy Tykhiy, come riporta Rbc-Ukraine. “Purtroppo, l’Ucraina non può colpire con le armi a lungo raggio disponibili per difendersi da questo terrore, non ci sono soluzioni su cui insistere, quindi è necessario utilizzare le Forze armate per liberare queste zone di confine dal contingente militare russo che colpisce l’Ucraina”, ha detto Tikhiy. “Ciò impedisce alla Russia di trasferire ulteriori unità nella regione di Donetsk e complica la sua logistica militare”, ha aggiunto, “le Forze Armate dell’Ucraina sono una forza militare europea civilizzata che rispetta pienamente le leggi e le consuetudini della guerra, il diritto umanitario internazionale. L’obiettivo delle Forze armate dell’Ucraina sono solo strutture militari e un contingente militare”.

