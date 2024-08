Roma, 13 ago. (LaPresse) – Si erano conosciuti su un social ed avevano deciso di trascorrere una serata insieme in una kermesse estiva a Capannelle. Dopo aver ballato, il ragazzo l’ha convinta a seguirlo nel suo appartamento al Trullo, dove però, secondo il racconto della vittima, una ragazza italiana di 25 anni, l’avrebbe violentata. La 25enne terrorizzata è fuggita in strada dove grazie all’aiuto di un barista ha chiamato la polizia del distretto di San Paolo che è intervenuta, e con le indicazioni fornite dalla ragazza ha individuato ed arrestato un cittadino ecuadoregno di 26 anni. La violenza, secondo il racconto della vittima si sarebbe consumata in un’abitazione di via Orti della Magliana nel quartiere del Trullo.

