Washington (Usa), 13 ago. (LaPresse) – La passeggiata del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir sulla Spianata delle Moschee “ha mostrato un palese disprezzo per lo status quo storico rispetto ai luoghi sacri di Gerusalemme”. Lo afferma il segretario di Stato Usa Antony Blinken, sottolineando che “queste azioni provocatorie non fanno che esacerbare le tensioni in un momento cruciale in cui tutta l’attenzione dovrebbe essere rivolta agli sforzi diplomatici in corso per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e garantire il rilascio di tutti gli ostaggi e creare le condizioni per una più ampia stabilità regionale”. Blinken ricorda che anche “l’ufficio del primo ministro Netanyahu ha chiarito che le azioni del ministro Ben Gvir sono incoerenti con la politica israeliana” e, aggiunge, “ci rivolgeremo al governo di Israele per impedire incidenti simili in futuro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata