Milano, 12 Ago. (LaPresse) – “Non so neanche cosa ha detto, cioè mi stai facendo questa domanda perché me la devi fare e me la vuoi fare, io non so neanche cosa ha detto e sinceramente non mi interessa io ho questa al collo e ne vado fiera, quindi”. Così la pallavolista Myram Sylla, al rientro in Italia all’aeroporto di Linate con la squadra di volley femminile italiana e al collo la medaglia d’oro, risponde alla domanda dei cronisti che chiedono un opinione sulle parole di Roberto Vannacci sulla compagna di squadra Paola Egonu.

