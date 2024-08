Roma, 12 ago. (LaPresse/AP) – In Grecia sono stati emessi ordini di evacuazione in almeno 11 città e villaggi nei pressi di Atene a causa del vasto incendio scoppiato domenica pomeriggio. Lo hanno riferito le autorità greche citate dal giornale locale Kathimerini. A inizio giornata, riferisce Ap, sono stati evacuati un ospedale pediatrico, un ospedale militare, due monasteri e un centro per bambini. Tre ospedali di Atene sono stati messi in stato di massima allerta per accogliere gli eventuali feriti.

