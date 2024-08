Roma, 11 ago. (LaPresse) – Un esordio da sogno che ha fatto la storia dello sport italiano. L’azzurro Giorgio Malan, 24 anni, ha vinto il bronzo Olimpico di pentathlon moderno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 riportando in Italia una medaglia che mancava da 36 anni. L’ultimo podio individuale in questa disciplina era stato infatti ottenuto da Carlo Massullo alle Olimpiadi di Seul del 1988. Un’emozione a Cinque cerchi che ha coinvolto il Paese intero nel penultimo giorno di gare. Una medaglia che ha contribuito a far sì che l’Italia potesse replicare il medagliere di Tokyo 2020 toccando quota 40.

