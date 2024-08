Roma, 11 ago. (LaPresse) – Parlando alla riunione di gabinetto, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha smentito le notizie dei media ebraici secondo cui i vertici militari sono sempre più frustrati dal fatto che il governo non stia fornendo un obiettivo chiaro a Gaza. Lo riporta il Times of Israel. “Ho sentito dai media che non c’è alcun obiettivo nei combattimenti a Gaza e che il livello politico sta impedendo all’Idf di progredire”, ha detto Netanyahu al sito di notizie Ynet dall’interno dell’incontro a porte chiuse. “Non è vero”, dice. “L’obiettivo è la vittoria. L’Idf sta distruggendo Hamas in modo sistematico con l’obiettivo di demolire le capacità militari e di governo di Hamas, e in concomitanza con la liberazione degli ostaggi”.

