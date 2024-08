Roma, 10 ago. (LaPresse) – “Siamo profondamente preoccupati per le notizie di vittime civili a Gaza a seguito di un attacco delle Forze di Difesa israeliane contro un complesso che comprendeva una scuola. Siamo in contatto con le nostre controparti israeliane, che hanno dichiarato di aver preso di mira alti funzionari di Hamas, e chiediamo ulteriori dettagli”. Così in una nota il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, Sean Savett. “Sappiamo che Hamas ha usato le scuole come luoghi di raccolta e di operazioni, ma abbiamo anche detto ripetutamente e coerentemente che Israele deve prendere misure per ridurre al minimo i danni ai civili”, ha aggiunto. “Piangiamo tutti i civili palestinesi morti in questo conflitto, compresi i bambini, e troppi civili continuano ad essere uccisi e feriti. Questo sottolinea l’urgenza di un cessate il fuoco e di un accordo sugli ostaggi, che continuiamo a lavorare instancabilmente per raggiungere”, ha concluso.

