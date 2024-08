Roma, 9 ago. (LaPresse) – “Farnesina e consolato generale d’Italia a San Paolo stanno effettuando le opportune verifiche per escludere la presenza di connazionali sull’aereo precipitato in Brasile nello Stato di San Paolo”. Lo scrive il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale in un post su X dopo l’incidente che ha coinvolto il volo 2283 della Voepass Linhas Aéreas con 62 persone a bordo (58 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio).

