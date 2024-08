Roma, 9 ago. (LaPresse) – Le autorità della città Valinhos che partecipano alle operazioni di salvataggio dopo lo schianto di un bimotore della Voepass Linhas Aéreas nello stato di San Paolo affermano che non ci sono sopravvissuti tra le 62 persone a bordo dell’aereo. Lo riporta la Cnn Brasile, sottolineando che – tuttavia – vigili del fuoco e protezione civile non hanno ancora confermato questa informazione. Secondo il portale FlightRadar24 l’aereo, precipitando, ha perso l’equivalente di cinque chilometri di altitudine in appena due minuti.

