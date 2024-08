Roma, 8 ago. (LaPresse) – Le forze ucraine controllerebbero la stazione per la misurazione del gas di Sudzha, situata a circa otto chilometri all’interno del territorio russo. Lo riporta il Washington Post, citando un consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha parlato in condizione di anonimato. Si tratta dell’ultimo punto di trasferimento, ancora operativo, per il gasdotto che fornisce gas naturale russo all’Europa attraverso l’Ucraina.

