Roma, 8 ago. (LaPresse) – “Lo Stato di Israele vuole pace, prosperità e stabilità su entrambi i lati del confine settentrionale e quindi non permetterà in alcun modo alla milizia di Hezbollah di destabilizzare il confine e la regione. Se Hezbollah continua la sua aggressione, Israele la combatterà con tutte le sue forze”. Lo scrive il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, in una lettera in arabo rivolta ai cittadini del Libano. Lo riporta The Times of Israel. “Ricordate il rammarico” del leader di Hezbollah di Hassan Nasrallah “per la pericolosa e imprevedibile avventura dell’agosto 2006”, ha aggiunto ricordando l’ultima guerra del LIbano, “imparate la lezione per evitare un’avventura pericolosa nell’agosto 2024”.

