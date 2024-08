Milano, 7 ago. (LaPresse) – “Un intervento di grande impatto sul sistema della ricerca, con cui si intende superare il precariato storico che affligge da tempo il settore e iniettare nuova linfa con strumenti diversificati per attrarre e trattenere i migliori talenti nel circuito della ricerca e dell’innovazione scientifica”. Lo ha detto la ministra dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini, in merito al via libera in Cdm alla riforma dei contratti di ricerca.

