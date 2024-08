Trento, 7 ago. (LaPresse) – I piccoli dell’orsa KJ1 non sono morti e vengono monitorati. Lo comunica la Provincia autonoma di Trento a seguito dei post comparsi sui social dopo la rimozione dell’orsa, abbattuta il 16 luglio scorso a seguito dell’ordinanza del governatore Maurizio Fugatti emessa dopo il parere favorevole di Ispra che ha certificato la pericolosità dell’esemplare. “Alcuni post riportano notizie errate che puntano solo a raccogliere click, commenti e reazioni degli utenti – si legge in una nota -. Tra questi, alcuni riguardano i piccoli dell’orsa: come riportato in un comunicato stampa pubblicato ieri, il Corpo forestale trentino ha attivato un monitoraggio ad hoc, secondo le specifiche linee guida. Le poche segnalazioni di avvistamento di questi animali sono per ora sintomo di elusività”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata