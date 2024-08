Roma, 7 ago. (LaPresse) – “Per come stanno le cose” il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, “potrebbe trascinare il Libano a pagare prezzi estremamente alti. Non possono nemmeno immaginare cosa potrebbe succedere”. Lo ha detto il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, parlando ai militari dello Stato ebraico impegnati nella simulazione di un’eventuale guerra in Libano. Lo riporta The Times of Israel. “Questo potrebbe anche degenerare in una guerra – ha aggiunto – Non è una teoria, è reale”.

