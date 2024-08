Washington (Usa), 6 ago. (LaPresse) – Kamala Harris ha ufficializzato su X la scelta di Tim Walz come suo vice nel ticket presidenziale. “Come governatore, allenatore, insegnante e veterano, ha dato il massimo per famiglie lavoratrici come la sua”, afferma la vice presidente in un post. “È fantastico averlo nella squadra. Ora mettiamoci al lavoro”, continua Harris.

